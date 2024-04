Al Monastero Buddhista di Graglia meditazione nella natura per aprire il cuore (foto di repertorio)

Domenica 21 aprile al Monastero Buddhista di Graglia Santuario si svolgerà un evento dal titolo “Meditare nella natura per far sbocciare il nostro cuore”, aperto anche a chi si approcci alla meditazione per la prima volta.

Immersi nel contesto naturale del Monastero, tra boschi secolari, ruscelli e fauna selvatica, i partecipanti seguiranno una sessione di rilassamento ed espansione delle capacità sensoriali condotta da Elisa Palermo, formatrice e guida escursionistica della Regione Piemonte. Fabio Porta, dottore forestale e ambientale, condurrà un seminario sulla vita e l’importanza dei fiori, con un laboratorio formativo sull’autoproduzione dei rimedi di Bach.

Infine, i presenti sperimenteranno con Lama Luca, discepolo di Lama Paljin Tulku Rinpoce, una meditazione sul fiore di loto, che nella tradizione del buddhismo tibetano simboleggia la purezza del corpo e della mente. La giornata sarà allietata da un pic nic all’aperto.

Per informazioni ed iscrizioni: www.mandalasamtenling.org