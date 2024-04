A Vigliano tre serate per parlare di cucina e della sua evoluzione

L'associazione di volontariato "Opera" di Vigliano Biellese ha organizzato per il mese di aprile tre incontri per parlare di "cucina", in particolare l'evoluzione culinaria nelle diverse fasce temporali.

Ad illustrare questo percorso tre cuochi: Valerio Angelino Catella, Nicolò Paradiso e Sabina Sanna. Sede degli incontri sarà la Biblioteca Civica Aldo Sola. Si comincia stasera, alle 20.45, per poi proseguire il 21 e il 28 aprile. Per info: 351.9642027.