A Benna la presentazione del libro “Costruiamo la speranza”

Ospiti della serata saranno:

- Francesca Paci, giornalista del quotidiano “La Stampa”, inviata all’estero, corrispondente da Gerusalemme, tra i suoi servizi ha seguito anche le Primavere Arabe, ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta nel 2005 nella categoria “Miglior articolo” e le Colombe d’Oro per la Pace nel 2011 dedicato ai giornalisti particolarmente impegnati sui temi della pace e del disarmo;

- Arianna Briganti, Vice Presidente dell’ONG Nove Caring Humans, esperta di diritti umani, ha lavorato nella cooperazione internazionale in Africa, Asia, Caucaso e nei Balcani e per la tutela dei diritti dell’Infanzia, dei rifugiati e di persone in povertà, per il suo impegno, nel 2022 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Interverranno anche gli alunni della Scuola Primaria di Benna con alcune riflessioni sui temi della solidarietà, del volontariato, del Bene Comune, elaborate durante il percorso realizzato nel corso dell’anno scolastico con Domus Laetitiae e Piccolo Fiore.

A concludere la serata, l’intervento di Massimo Ramella, Presidente dell’Associazione Piccolo Fiore – Domus Laetitiae con la partecipazione di Cristian, ragazzo africano e operatore di Domus.

Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute all’Associazione Piccolo Fiore- Domus Laetitiae.

Appuntamento quindi per venerdì 19 aprile alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Piazza San Pietro, 2.