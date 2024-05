Dopo la lunga pausa della Pasqua che stiamo ancora celebrando, riprendiamo le nostre serate con Enzo Bianchi che verrà a presentarci i contenuti del suo ultimo libro "Dove va la Chiesa?"

In allegato il programma e le modalità per l'ascolto in presenza e per il confronto anche a distanza. Una bella occasione attesa da tanti laici che ringraziano Enzo anticipatamente. L’incontro con l’autore si terrà martedì 7 maggio, alle ore 21.00.