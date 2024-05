Liberomania: a Biella il torneo di tiri liberi.

“Con il fiorire della primavera, rinasce il divertimento!” Questo è il leitmotiv degli organizzatori di Liberomania, un evento unico nel suo genere e mai visto prima nel panorama Biellese, che si terrà oggi, presso il Palaforum di Biella.

L’iniziativa nasce dagli ideatori di Rigorando insieme alla Proloco di Biella e Valle Oropa, la Città Di Biella ed il Bar Italy e assicura ai partecipanti e alle famiglie una giornata divertente, spensierata, all’insegna del fair play e del divertimento. Gli organizzatori portano avanti il loro obiettivo di coinvolgere la comunità attraverso lo sport con passione e voglia di unire, per esserci e stare insieme.

Con tiri liberi di pallacanestro, Liberomania accoglierà uomini, donne e bambini, grandi e piccoli di ogni età, per una giornata di divertimento, competizione e condivisione.

"Liberomania" è pronta a sorprendervi, divertirvi e a lasciarvi con ricordi indelebili di una giornata indimenticabile nel cuore del Biellese. Il torneo inizierà alle ore 10.00. Le squadre iscritte verranno suddivise in 8 gironi in cui si sfideranno fino all’ultimo canestro per accedere alla fase successiva. Le classifiche finali dei gironi porteranno agli scontri diretti ad eliminazione fino ad avere una squadra vincitrice.

Per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di confrontarsi singolarmente, tutti contro tutti, in una sfida di bombe da 3.

Intorno alle ore 17.00 ci saranno le premiazioni con la consegna dei trofei e dei ricchi premi messi in palio, grazie alla preziosissima collaborazione di numerose realtà del territorio Biellese.

L’iniziativa promette tante sorprese, ristoro e divertimento.