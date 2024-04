"La Caprissiosa a veul mariesse": a Lessona lo spettacolo teatrale

Approda a Lessona il quarto appuntamento della rassegna "In teatro si fa cultura" al Cine Teatro Italia, organizzata dalla Filodrammatica Lessonese: presentata la commedia in dialetto "La Caprissiosa a veul mariesse".

La tradizione che la Filodrammatica Lessonese mantiene viva è quella di portare in scena lavori in dialetto piemontese. Anche quest'anno la compagnia propone "un cavallo di battaglia" di Franco Roberto, autore torinese tra i più noti per tutti i generi del teatro leggero.

In programma due fine settimana: 13 – 14 e 20 – 21 aprile, alle ore 21.00.