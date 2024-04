Occhieppo Inferiore, “Musiche a Corte”: un viaggio nel tempo fra ‘600 e ‘700.

Dopo le prime due serate, siamo pronti per un nuovo appuntamento: la rassegna occhieppese “Aprile in Musica” ospiterà l’ensemble “Il Pettirosso”, narratore di un viaggio nel tempo, secondo i canoni della musica strumentale del periodo 1600-1700. In compagnia degli artisti Sara Campobasso, Emanuele Gorla e del più volte applaudito Luca Canneto, potremo immergerci nell’ascolto di strumenti come flauto dolce, viola da gamba, traversiere, chitarra spagnola, clavicembalo e organo ottavino (un vero tesoro musicale del Santuario di San Clemente).

L’appuntamento si terrà sabato 20 aprile, alle ore 21.00, presso la chiesa di San Clemente di Occhieppo Inferiore.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.