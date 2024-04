Alla caffetteria di Città Studi il docufilm, "20 days in Mariupol"

L'associazione Pericle, che da sempre si impegna nell'analisi e nel confronto sui diritti umani e sui conflitti, propone un incontro per Venerdì 19 Aprile presso la Caffetteria di Città Studi su un tema tanto attuale quanto complesso, quello della guerra in Ucraina.

Un conflitto devastante, che dura da più di due anni, che continua a mietere vittime e che ha profondamente turbato la situazione globale.

L'associazione Pericle ritiene importante approfondire l'argomento, ampliando la conoscenza, attraverso la presentazione del docufilm realizzato dai reporter Mstyslav Chernov con Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath, reporter dell'Associated Press, vincitore dell'Oscar come miglior documentario. Il docufilm, "20 days in Mariupol", racconta i primi giorni dell'invasione russa in Ucraina e l'assedio e la distruzione della città di Mariupol.

Avremo l'onore di avere con noi il Console ONORARIO di Ucraina Dario Arrigotti e la On. Lia Quartapelle che ci introdurranno alla comprensione di questo conflitto.

Alle ore 19 ,per chi avrà piacere ci sarà l' aperitivo, mentre alle ore 20.30 inizierà l' incontro con gli ospiti. Seguirà la visone del docufilm e poi la discussione.