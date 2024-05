Festa di primavera: il maltempo imperversa ma Netro non si ferma FOTO e VIDEO

Festa di primavera: il maltempo imperversa ma Netro non si ferma - Servizio di Alessandro Bozzonetti e Barbara Apollo per newsbiella.it.

Torna a Netro la Festa di primavera organizzata dalla Pro Loco. Nella giornata di oggi, mercoledì 1° maggio, il maltempo non ha fermato gli agricoltori che tutti insieme, con prodotti locali, musica e trattori hanno festeggiato in allegria con la banda musicale.

In mattinata l’esposizione dei prodotti artigianali è stata accompagnata dal raduno dei mezzi agricoli e la benedizione di Don Luigi ha regalato un momento di preghiera per sottolineare l’importanza dei mestieri. Parole di conforto per benedire coloro che svolgono un lavoro duro e faticoso, per tutta la comunità, sottolineando il valore della tecnologia, come strumento al servizio dei lavoratori.

Dopo la sfilata dei mezzi lungo le vie del paese, alle ore 12.00 al polivalente è stato servito l’aperitivo, prima di recarsi a pranzo. Durante la giornata sono stati premiati i trattori: quello più vecchio e quello più recente, datati 1953 e 2024.

I rappresentanti hanno espresso il valore della tradizione e di come l’innovazione possa sostenere i lavori d’un tempo: “Gli agricoltori e gli allevatori che si dedicano alla salvaguardia del territorio rendono grande la Valle Elvo”.