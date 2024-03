Pallavolo, Generali TeamVolley: Under 18 vicina all'impresa

L’Under18 del Generali TeamVolley sfiora l’impresa di ribaltare il 3-0 dell’andata, nei quarti di finale del Territoriale contro Sammaborgo. Un solo set perso in volata ai vantaggi costringe le biancoblù a perdere la battaglia, ma c’è ancora un obiettivo da raggiungere. Domenica alle 18 a Romagnano Sesia, le ragazze di coach Salussolia si contenderanno il quinto posto con Pavic.

SERIE D

SERIE D Girone A - 17a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – Balamunt Minimold 0-3

(20-25/17-25/18-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 3, Boggiani 1, Zignone 2, Cena 9, Sola 6, Venturino 10, Gariazzo ne, Damo 3, Allorto ne, Fantini ne, Piletta 6, Paniccia ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Sapevamo che stava iniziando un periodo difficile di quattro settimane, come se già non ne avessimo abbastanza (sorride, ndr). In queste settimane prepareremo gli scontri diretti di aprile e sfrutteremo queste partite difficili per rifinire al meglio il nostro modo di giocare. Questo è un mese di transizione e di preparazione all’ultima parte del campionato, che per noi sarà estremamente importante».

UNDER18

GENERALI TEAMVOLLEY – Sammaborgo U18 T 3-1

(24-26/25-17/25-20/25-7)

GENERALI TEAMVOLLEY: Boggiani 7, Zignone 19, Piletta 4, Sola 11, Cena 23, Damo 8, Guzzo (L1), Allorto 1, Floris ne, Gariazzo ne, Vioglio (L2), Paniccia ne. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Dopo la gara di andata avevo detto che avevamo l'1% di possibilità di passare il turno. Chissà? Se fossimo stati un pelo più lucidi nel finale del primo set - dopo una notevolissima rimonta - forse racconteremmo un'altra storia. Sfumato definitivamente l'obiettivo Final Four ci siamo concentrati su quello dello spareggio per il quinto posto e nel secondo e terzo set le ragazze hanno progressivamente alzato l'efficacia di battuta e attacco, portando a casa entrambi i parziali. Il quarto set non è mai iniziato, le ospiti hanno tirato i remi in barca in maniera evidente e noi abbiamo concluso il lavoro. Non era scontato e il raggiungimento di questo spareggio deve essere motivo di consapevolezza. Andiamo a Romagnano per fare la miglior partita possibile: questo è quel che chiediamo sempre, questo è quello che serve alle ragazze per crescere».

UNDER13

CONAD TEAMVOLLEY – Sammaborgo U13 3-1

(19-25/25-13/25-7/25-17)

Il commento di Azzurra GIULIANA: «Abbiamo perso il primo set perché, sottovalutando le avversarie e non impegnandoci abbastanza, abbiamo commesso molti errori. Cambiando atteggiamento, i successivi tre parziali sono stati vinti mantenendo un buon distacco dalle avversarie».