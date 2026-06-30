Biella Rugby rinforza gli avanti: arriva Cheick Kone

Biella Rugby continua a rafforzare il pacchetto degli avanti e annuncia l’arrivo di Sibiri Lassina Cheick Kone, seconda linea classe 2002, atleta di grande impatto fisico e con un importante percorso internazionale alle spalle.

Nato in Costa d’Avorio il 15 ottobre 2002, Kone è un giocatore di 196 centimetri per 123 chili, capace di garantire presenza nelle fasi statiche, intensità nel gioco aperto ed efficacia nei contatti. Dopo la formazione nel prestigioso settore giovanile dei Worcester Warriors, in Inghilterra, ha proseguito il proprio percorso in Italia con il Rugby Colorno, maturando poi esperienza anche in Serie A.

Potenza, aggressività agonistica e attitudine al lavoro sono le qualità che hanno accompagnato la sua crescita sportiva, rendendolo uno dei profili più interessanti nel ruolo di seconda linea.

Cheick Kone ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere Biella Rugby: «Seguo da tempo Biella e ho visto e apprezzato che ha un ottimo programma. Mi piace essere considerato l’outsider e dimostrare alle persone che si sbagliano». Parlando delle proprie caratteristiche tecniche e del contributo che intende portare alla squadra, aggiunge: «Amo l’aspetto fisico del rugby e penso di poter fare la differenza per Biella proprio in quella parte del gioco».

Nel suo curriculum sportivo spicca l’esperienza maturata nel rugby inglese ad alto livello: «Essere stato il giocatore più giovane del campionato inglese e avere avuto l’opportunità di giocare insieme a grandi nomi mi ha permesso di imparare tantissimo».

Al di là del campo, Kone sottolinea anche il valore umano dello sport: «Mi piace trascorrere del tempo con i miei compagni di squadra e costruire relazioni con persone diverse ovunque io vada».

Soddisfazione anche da parte dello staff tecnico per l’arrivo del nuovo rinforzo. L’head coach Alberto Benettin commenta così l’ingaggio di Kone: «Cheick è un giocatore molto, molto fisico, che ha già maturato esperienza nel campionato Elite con Colorno. Avevamo la necessità di inserire nel nostro pacchetto un atleta con le sue caratteristiche, capace di garantire peso e presenza davanti. Nella scorsa stagione, in alcune situazioni, abbiamo sofferto proprio dal punto di vista della fisicità rispetto agli avversari e crediamo che Kone possa davvero fare la differenza sotto questo aspetto. Per questo da lui ci aspettiamo tanto».

Sulla stessa linea Niccolò Badocchi, coach degli avanti: «Cheick Kone è un ragazzo che è stato qualche anno a Colorno, poi ha giocato in Serie A, ma ha sempre dimostrato grande fisicità e grande intensità in campo. Questo è il motivo fondamentale per cui abbiamo scelto di puntare su di lui: porta in squadra peso, altezza e tanta fisicità, aspetti sui quali abbiamo dimostrato di essere carenti e sui quali dobbiamo migliorare. Siamo molto contenti di averlo con noi e ci aspettiamo grandi cose».