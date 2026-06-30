Rally Lana Storico, ottimi risultati per Equipe Vitesse FOTO

Si è conclusa sabato 27 Giugno la 15^ edizione del Rally Lana Storico, quinta prova del CIRAS: come sempre si è dimostrata una gara difficile e selettiva, con il gran caldo che ha caratterizzato la seconda giornata di gara, che è stato mal sopportato sia da piloti che vetture, come dimostrano gli oltre 40 equipaggi ritirati.

Equipe Vitesse si è comportata egregiamente, con tutti i suoi portacolori giunti al traguardo: Simone Bottega a fianco dell'amico Luca Prina Mello sulla spettacolare BMW M3 si regalano un'ottima prestazione, veleggiando sempre nelle parti alte della classifica prendendo sempre più confidenza con le nuove coperture Michelin che li premia alla fine con la nona posizione assoluta e la seconda di classe.

Bella gara anche per Luca Florio e Alessio Basile sulle rossa Peugeot 205 1.9, che nonostante lo spavento sulla prima PS del venerdì sera dopo essere scivolati sull'olio perso da una vettura precedente, l'indomani partono subito forte portandosi al comando nella propria categoria, e complice anche il ritiro del loro più diretto avversario, si aggiudicano alla fine il primo posto di classe e la 18^ posizione assoluta.

Vittoria anche per Nicolò Bottega che affiancava l'esperto Giuseppe Giudicelli sulla Golf Gti 1.6 gruppo 2, autori di una gara veloce e regolare nonostante il fuori programma nella prova d'apertura, anche loro alle prese con una curva sporca d'olio che fortunatamente non ha compromesso il risultato ovvero la 24^ posizione assoluta e vittoria di classe.

Complimenti a tutti.

Prossimo appuntamento di scuderia sarà il 10° Rally di Castiglione e la regolarità Turistica "Trofeo Giovanni Bracco" in programma il 4-5 luglio.