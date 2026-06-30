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SPORT | 30 giugno 2026, 10:07

Rally della Lana Storico: CFF Motorsport tra passato e presente, con due vittorie di classe FOTO

Tre equipaggi, tre discipline e tre storie diverse per la scuderia di Castellamonte, protagonista sulle leggendarie strade del Biellese

Rally della Lana Storico: CFF Motorsport tra passato e presente, con due vittorie di classe

Rally della Lana Storico: CFF Motorsport tra passato e presente, con due vittorie di classe

Castellamonte (TO), 29 giugno 2026

C'è un fascino particolare che avvolge il Rally della Lana Storico, una gara dove il rombo dei motori d'epoca diventa racconto e ogni curva del Biellese profuma di memoria sportiva. È in questa cornice che CFF Motorsport si è presentata al via con tre equipaggi schierati su fronti completamente diversi, confermando ancora una volta quella versatilità che è ormai un tratto distintivo della squadra.

I riflettori erano puntati soprattutto su Claudio Vona e Simone D'Agostino, abituali portacolori della scuderia nel rally moderno e qui chiamati a una sfida tutta nuova. Per loro, infatti, si è trattato quasi di un debutto: in mano una Porsche del Terzo Raggruppamento, vettura tanto affascinante quanto esigente, capace di mettere alla prova anche i piloti più navigati. Nonostante il poco feeling pregresso con un mezzo così particolare, il duo ha saputo interpretarlo con intelligenza e progressione, portando a casa un risultato di assoluto rilievo: undicesima posizione assoluta, terzo posto nel Terzo Raggruppamento e una preziosa vittoria di classe oltre 2500 cc. Un bottino che racconta meglio di tante parole la capacità di adattamento dell'equipaggio.

Sapore decisamente più amaro, invece, per Edoardo Bertona e Luca Mosca, in gara sulla Honda Civic 1600 VTi. La loro corsa stava prendendo la piega giusta, ritmo convincente e cronometri che parlavano di un'ottima prestazione in costruzione, quando un guasto meccanico li ha costretti al ritiro, spegnendo anzitempo un fine settimana che prometteva soddisfazioni. È il volto crudele dei rally, dove l'affidabilità conta quanto il talento, e dove a volte il merito di una buona gara resta scritto solo nei tempi delle prove speciali.

A completare il quadro, e a riportare il sorriso in casa CFF, ci hanno pensato Dario e Giulio Agazzone, impegnati nella Regolarità. L'equipaggio ha disputato una gara attenta e di grande precisione, chiudendo con una splendida settima posizione assoluta, accompagnata dal secondo posto di gruppo e da una netta vittoria di classe. Un risultato che premia il rigore e la concentrazione richiesti da una disciplina dove non conta la velocità pura, ma la capacità di leggere la strada e governare il cronometro.

Il bilancio complessivo del fine settimana è dunque ampiamente positivo: due vittorie di classe, un piazzamento di prestigio nel rally storico e tante indicazioni preziose, a fronte di un unico, sfortunato ritiro. Ma soprattutto resta la fotografia di una scuderia capace di muoversi con disinvoltura tra moderno, storico e regolarità, valorizzando equipaggi e profili diversi sotto un'unica bandiera.

CFF Motorsport ringrazia tutti i protagonisti del weekend - piloti, navigatori e partner tecnici - e guarda già con fiducia ai prossimi impegni stagionali.

Rally della Lana Storico: CFF Motorsport tra passato e presente, con due vittorie di classe

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Ufficio Stampa CFF Motorsport, s.zo.

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