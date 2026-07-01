Emergenza idrica nel Biellese, l'appello di Cordar: "Usate l'acqua solo per le necessità domestiche"

"In considerazione della persistente assenza di precipitazioni e della conseguente riduzione della disponibilità di riserva idrica, Cordar Biella raccomanda a tutti gli Utenti un utilizzo razionale dell’acqua, ricordando che le attuali condizioni meteorologiche richiedono consumi ridotti dell’acqua potabile esclusivamente ai fini domestici, evitando le finalità irrigue, ludiche e di lavaggio di veicoli. Il Gestore è impegnato per garantire la continuità del servizio essenziale a tutti i cittadini, nonostante le evidenti difficoltà. La Società resta a disposizione per eventuali chiarimenti".

E' la nota di Cordar SPA che in assenza di precipitazioni e del progressivo calo delle riserve idriche spingono Cordar Biella a rivolgere un appello ai cittadini affinché venga fatto un uso responsabile dell'acqua potabile.

Il gestore del servizio idrico invita gli utenti a limitare i consumi alle sole necessità domestiche, evitando gli impieghi non essenziali in questa fase caratterizzata dalla persistente siccità. In particolare, viene raccomandato di non utilizzare l'acqua potabile per l'irrigazione di giardini e orti, per attività ludiche o per il lavaggio di veicoli.

L'obiettivo è contenere i consumi per preservare le riserve disponibili e garantire la continuità del servizio a tutta la popolazione.