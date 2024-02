"Biella Masquerade - circus edition " tutti a ballare in piazza del Monte in Riva

Tutto è pronto: l'Associazione culturale Fabrika e il Comune di Biella questa sera sabato 24 febbraio a presentano "Biella Masquerade - circus edition " in piazza del Monte a Biella nel quartiere Riva.

In consolle ci sarà Zio Peter dj (Back to Cancello - 90 allora) con i migliori successi della musica dance anni 90, Giuly dj (storico resident della discoteca Caravel) che aprirà la serata con musica evergreen anni '70 e '80 e animazione circus edition from Milano by Valentina Marmorato.

Sabato 24 febbraio 2024 Piazza del monte (Biella Riva) dalle ore 21.00 alle ore 1.00Ingresso Gratuito

L'evento era stato calendarizzato lo scorso sabato, ma era stato annullato per via dei lavori che stanno interessando in questi giorni il parcheggio del Bellone.