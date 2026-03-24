Serata di riflessioni a Coggiola con la presentazione del libro di Lidia Laudani FOTO

Il Teatro Don Fava di Coggiola ha ospitato una serata intensa con protagonista Lidia Laudani, autrice e testimone di un percorso di rinascita personale che si è trasformato in un impegno culturale e sociale. L’incontro, realizzato venerdì scorso, 20 marzo, attraverso letture interpretate insieme all’attore Filippo Verga, ha portato sul palco parole cariche di significato, capaci di toccare il pubblico e aprire momenti di riflessione autentica. Al centro della serata il libro di Laudani, Un’altra vita, un’opera che racconta un percorso di trasformazione personale e che negli ultimi anni è diventata anche uno strumento di sensibilizzazione e prevenzione.

“È stata una bellissima esperienza – sottolinea il vicesindaco di Coggiola Laura Speranza - La presenza scenica dell’autrice e dell'attore ci hanno veramente immersi in un’atmosfera di paura e sofferenza che purtroppo troppe donne vivono. Un modo completamente diverso di presentare un libro. Questa è l’ultima di una serie di manifestazioni culturali organizzate dal Comune, unite da un filo rosso che le accomuna in memoria di tante donne vittime di violenza. Proprio per loro il prossimo 18 aprile avrà luogo una serata in collaborazione con Cuore Attivo Monterosa: uno spettacolo dal titolo ‘Donnae – Nodi, nidi e doni, ideato da Sonia Spinello che unisce musica e teatro. Il ricavato delle offerte andrà a favore dell'associazione Non sei sola di Biella”.