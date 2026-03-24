Trofeo Bici in Comune: Riverosse in pole position al Lago Maggiore FOTO

Domenica 22 marzo 2026, sulle sponde del Lago Maggiore, si è svolto il primo Trofeo “Bici in Comune”, valido come terza prova del circuito Winter Kids e penultimo appuntamento della stagione.

Tra i protagonisti della giornata anche il team Riverosse, che ha schierato il giovanissimo Tommaso Mersi, nella categoria G4, insieme al mini PG Lorenzo Mersi. Il percorso, pur senza particolari difficoltà tecniche, si è rivelato comunque impegnativo per il suo sviluppo tortuoso e stretto, con numerosi rilanci che hanno messo alla prova la tenuta e le qualità tecniche degli atleti.

Positiva la prova di Tommaso Mersi, capace di concludere al secondo posto e di consolidare così la stessa posizione anche nella classifica generale del circuito. Un piazzamento di rilievo per il giovane portacolori del team Riverosse, che continua a mettersi in mostra in questa edizione del Winter Kids.