Pasqua: che sorpresa!, la nuova iniziativa del Centro Commerciale Gli Orsi

Il Centro Commerciale Gli Orsi, riferimento per lo shopping e il tempo libero nel Biellese, coinvolge i suoi clienti in una nuova attività ideata per rendere lo shopping più divertente. Si chiama “Pasqua: che sorpresa!” e aggiunge un tocco di dolcezza ai regali pasquali, trasformando un semplice acquisto in un gesto ancora più speciale.

Partecipare è molto semplice: nei giorni 2,3 e 4 aprile, dalle 15 alle 19, chi effettuerà un acquisto nel giorno in corso, in qualsiasi negozio, di una sorpresa dal valore minimo di 15 euro potrà presentare lo scontrino alle hostess e ricevere in omaggio un uovo di cioccolato da 300 grammi (massimo 1 a persona al giorno), all’interno del quale verrà inserito il regalo scelto. Se il dono dovesse superare le dimensioni dell’uovo, sarà possibile inserire un biglietto personalizzato con una dedica speciale.

“Con questa iniziativa vogliamo rendere lo shopping ancora più significativo, trasformandolo in un momento da vivere e condividere. Il nostro desiderio è essere sempre più vicini alle persone che ci scelgono ogni giorno, offrendo non solo un luogo dove fare acquisti, ma uno spazio capace di regalare emozioni, sorrisi e piccoli momenti di felicità" ha dichiarato il Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi, Luciano Morganti.

Tramite “Pasqua: che sorpresa!” il Centro Commerciale Gli Orsi riafferma il proprio impegno nell’offrire momenti di svago e partecipazione dedicati a tutta la famiglia, consolidando il suo ruolo non solo come destinazione per lo shopping, ma anche come luogo in cui vivere esperienze condivise.