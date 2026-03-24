Club Oltre: energia, visione e futuro nel confronto con Renato Mazzoncini FOTO

Ospite e protagonista del secondo incontro dell’anno del Club Oltre è stato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A. Con lui si è aperto un confronto sul delicato e affascinante settore dell’energia, tra scenari evolutivi, sfide industriali e prospettive di sviluppo. L’incontro è stato moderato da Daria Paoletti, giornalista parlamentare di SkyTg24 e collaboratrice di Confindustria, che ha guidato il dialogo con Mazzoncini e coinvolto gli imprenditori presenti, dando loro la parola per domande e contributi.

Le parole del Presidente Paolo Barberis Canonico

Paolo Barberis Canonico, Presidente di Unione Industriale Biellese, nonché ideatore e promotore del Club Oltre, commenta così la serata: “dall’incontro con Renato Mazzoncini emergono spunti di grande valore per chi fa impresa. In primo luogo, l’idea che l’imprenditore, nella definizione della propria strategia, guardi all’impresa con un orizzonte potenzialmente infinito. Mi ha colpito inoltre la sua profonda padronanza delle discipline tecniche, maturata lungo un percorso professionale solido e coerente. Infine, la consapevolezza che l’attività d’impresa, soprattutto in un settore strategico come quello dell’energia, incide concretamente sulla vita delle persone e sull’equilibrio del pianeta, andando oltre le sole logiche economiche e di puro business.”

A2A

Quotata in Borsa, con circa 15.000 dipendenti, A2A è il primo player in Italia nell’ambito dell’economia circolare e per il teleriscaldamento e il secondo operatore energetico nazionale per capacità installata ed energia elettrica distribuita. Il Gruppo gestisce la generazione, vendita e distribuzione di energia, la vendita e distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi intelligenti per le città, l'illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato. La strategia di A2A è basata sui due pilastri dell’economia circolare e della transizione energetica ai quali è destinato un piano di investimenti da 23 miliardi di euro al 2035 che coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all’autonomia energetica del Paese.

Renato Mazzoncini

Nato a Brescia il 13 gennaio 1968, Mazzoncini ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende private, pubbliche e a partecipazione mista nel settore dei servizi pubblici e delle utility dal 1997. Fino al 2018 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato. Dal 2020 guida A2A Spa come Amministratore Delegato e Direttore Generale ed è membro del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale dal 2021. Mazzoncini insegna il corso magistrale "Mobilità: Infrastrutture e Servizi" ed è membro dell'Advisory Board presso il Politecnico di Milano, dove ha conseguito la laurea in ingegneria elettrica nel 1992. In qualità di esperto in cambiamenti climatici, ambiente, economia verde, transizione energetica e mobilità, Mazzoncini è co-autore di libri e articoli sulla trasformazione energetica, le città intelligenti e verdi, e le strategie ambientali necessarie per raggiungere un futuro a zero emissioni.

I temi emersi nella serata

Un percorso di crescita: dalla progettazione alla leadership industriale

Il percorso professionale di Renato Mazzoncini prende avvio come progettista elettrotecnico in Ansaldo Trasporti e si sviluppa con ruoli di management in imprese familiari e grandi gruppi industriali. Un’evoluzione costruita su competenze, capacità di assumersi responsabilità e visione, oltre che sulla capacità di cogliere le opportunità nei momenti chiave. Dopo l’esperienza in Ferrovie dello Stato, dove ricopre il ruolo di direttore generale, approda in A2A in piena pandemia: un momento complesso che affronta con determinazione, portando già nel 2021 alla definizione del primo piano industriale decennale.

Una governance orientata alla visione e all’integrazione

In A2A, Mazzoncini promuove un modello di governance fondato su chiarezza strategica e visione di lungo periodo. Il Gruppo, definito “Life Company”, si sviluppa attorno a due pilastri – transizione energetica ed economia circolare – fortemente integrati. La pianificazione decennale consente di valorizzare la natura infrastrutturale degli investimenti, anticipare le dinamiche di mercato e orientare le scelte verso la decarbonizzazione.

Manager e imprenditore: un equilibrio di fiducia e responsabilità

Il rapporto tra imprenditore e manager, secondo Mazzoncini, si fonda su equilibrio e chiarezza. L’imprenditore guarda al lungo periodo, alla continuità dell’impresa; il manager deve condividere questa visione, operando con responsabilità ed etica. La definizione precisa dei ruoli e del perimetro decisionale, unita alla fiducia reciproca, è condizione essenziale per evitare inefficienze e creare valore.

Giovani, scelte consapevoli e responsabilità verso il futuro

Grande attenzione è dedicata ai giovani, sia come padre sia come docente al Politecnico di Milano. Mazzoncini sottolinea l’importanza di sostenere i giovani nel compiere scelte consapevoli, capaci di coniugare aspirazioni personali e valutazioni pragmatiche su opportunità e prospettive professionali. Attraverso l’insegnamento, che segue con costanza, condivide esperienze concrete per stimolare crescita e senso di responsabilità. I giovani, evidenzia, rappresentano una risorsa decisiva per il futuro dei territori, che devono essere in grado di attrarre e trattenere talenti in un contesto demografico sempre più sfidante.

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