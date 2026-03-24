A Biella torna "Selvatica, arte e natura in festival"

Gli storici palazzi Gromo Losa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali, tutti uniti da un unico grande fine: la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.

Ma noi aspettiamo soprattutto gli studenti degli Istituti scolastici del territorio che in questa, come nelle altre edizioni, potranno visitare le splendide mostre in programma con la guida di operatori didattici che li condurranno tra le spettacolari illustrazioni di James Audubon, le sculture di Alice Zanin e le immagini del fotografo cinese Zheng Xiaolin, quelle del concorso fotografico naturalistico tedesco Glanzlichter, fino alla mostra scientifica Alieni - La conquista dell'Italia da parte di piante e animali introdotti dall'uomo curata da Francesco Tomasinelli e Raffaella Fiore e molto altro, come sempre chiamati a Biella da Palazzo Gromo Losa, E20progetti e Fondazione CR Biella...

L'offerta didattica di SELVATICA

Il 20 marzo si sono aperte le iscrizioni ai laboratori didattici gratuiti proposti, come nelle altre edizioni, da WWF Aree protette biellesi OdV supportati dallo Staff tecnico dell'Oasi Giardino Botanico di Oropa. Tre le proposte per le diverse classi di età:

Selvatici per natura!

(Scuole Infanzia e classi 1ª-2ª-3ª delle Scuole Primarie - durata circa 2 ore a gruppo comprensive della visita alle mostre di Selvatica e alla mostra “Alieni”)

Pronti, attenti, Selvatica!

(Classi 4ª-5ª delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado - durata circa 2 ore a gruppo comprensive della visita alle mostre di Selvatica e alla mostra “Alieni”)

Natura in gioco

(Scuole Secondarie di Secondo Grado - durata circa 2 ore a gruppo comprensive della visita alle mostre di Selvatica e alla mostra “Alieni”)

Gli Insegnanti possono accedere alla pagina delle prenotazioni di Google, disponibile al link: https://forms.gle/wQ22iVRKMW2Q4C9g9

Più dettagli sulle attività proposte: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2026/News_0126.htm