Fondo Edo Tempia, la sede di Ponzone compie 10 anni

La sede di Ponzone a Valdilana del Fondo Edo Tempia compie 10 anni. Un traguardo importante che sarà festeggiato venerdì 27 marzo alle 21 al teatro Giletti. Una serata che coniugherà musica, ricordi, filmati, storie. Un intreccio di momenti per raccontare il lavoro dei volontari, di chi collabora, di chi è presente.

In programma la musica dei Sound Groove, gli interventi dei rappresentanti del Fondo Edo Tempia e del Comune. Verrà inoltre proiettato un filmato a cura di Ruggero Coltro che illustra brevemente alcuni momenti significativi del gruppo di Ponzone.

La sede è stata inaugurata il 21 gennaio del 2016 e da allora è diventata un punto di riferimento per il territorio. In dieci anni di attività i volontari hanno effettuato trasporti per visite, fornito informazioni, organizzato momenti dedicati alla prevenzione, alla sensibilizzazione e raccolta di fondi destinati alla ricerca. Lo scopo è quello di dare un servizio ai cittadini sia in tema di prevenzione che di sostegno a chi è ammalato.

Il Fondo Edo Tempia, che ha sede a Biella, si occupa dal 1981 di prevenzione dei tumori, cura, assistenza dei malati, ricerca sul cancro. E di strada in questi 10 anni ne è stata fatta. Dall'impegno della promotrice Carla Teglia e dalle altre collaboratrici, alla donazione dei locali da parte della famiglia Schepis, all'acquisto dell'automobile nel 2019 da parte di un gruppo di industriali locali.

Qualche numero di questi 10 anni di attività: 65mila euro di offerte, oltre mille visite nell'ambulatorio di Ponzone di prevenzione dermatologica, 500 per la nutrizionista, 450 visite senologiche, 600 controlli per Psa. E poi ancora 1785 trasporti percorrendo 133.200 chilometri e trasportando 309 pazienti.

Chi desiderasse avere più informazioni sull’attività del Fondo Edo Tempia di Ponzone può rivolgersi ai volontari direttamente nella sede, che è aperta al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. E' inoltre possibile telefonare allo 015.351830 (interno 5 e 1).