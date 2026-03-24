Domani consiglio di quartiere al Vernato Thes

Si terrà domani mercoledì 25 marzo alle ore 19, presso la sala del Centro Incontro Anziani in Via Ivrea 14, la seduta del Consiglio di Quartiere Vernato Thes, un momento importante di confronto tra amministrazione e cittadini.

L’incontro rappresenta un’occasione per fare chiarezza sul funzionamento dei Consigli di Quartiere e per rafforzare il dialogo con la comunità locale.

Tra i punti principali all’ordine del giorno, infatti, è prevista la lettura e spiegazione del regolamento che disciplina queste assemblee e ampio spazio sarà dedicato anche alle modalità con cui i cittadini possono entrare in contatto con il Consiglio di Quartiere. L’obiettivo è favorire una partecipazione più attiva e consapevole da parte dei residenti, rendendo più semplici e accessibili i canali di comunicazione.