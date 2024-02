Con Biella Masquerade si è chiuso il carnevale di Biella, FOTO

Con l'evento di ieri sera sabato 24 febbraio in piazza del Monte "Biella Masquerade" si è chiuso il carnevale di Biella.

La serata era in programma la scorsa settimana al Piazzo, ma è stata rimandata per via della chiusura del parcheggio del Bellone. Gli organizzatori non hanno comunque perso tempo e si sono adoperati per organizzarla in Riva dove sono stati contati circa 400 passaggi.

C'è stata musica fino alle 24, quando per via del maltempo i presenti hanno iniziati ad allontanarsi dalla piazza.

A fare gli onori di casa sono state anche le maschere di Biella il Gipin e la Catlin-a e l'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino oltre che Paolo Robazza dell'Ente manifestazione Biella Riva.