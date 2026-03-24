Su Nuraghe Biella in Vescovado

Il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella, con il patrocinio della Diocesi di Biella e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, promuove una mostra fotografica in vista della Settimana Santa.

Sabato 28 marzo, alle 9.30, il cortile del Vescovado aprirà le porte al pubblico. In questa occasione, una delegazione del Circolo, in abiti tradizionali sardi, consegnerà al vescovo e ai parroci biellesi le caratteristiche palme intrecciate, le “filadas”, realizzate secondo antichi schemi artigianali, che riceveranno la benedizione episcopale.

Nel medesimo contesto sarà inaugurata l’esposizione del fotogiornalista biellese Lorenzo Iorfino: sei pannelli che raccolgono scatti dei riti della Settimana Santa in diocesi, realizzati lo scorso anno. Le immagini documentano la dimensione collegiale del presbiterio e dell’assemblea dei fedeli, elementi centrali del ministero vescovile, con particolare attenzione alla Messa del Crisma, espressione di comunione e unità del clero. Non manca il richiamo alla forte simbologia della luce nelle liturgie, particolarmente significativa nella Veglia Pasquale – “la notte splenderà come il giorno”, come recita il Preconio.

L’iniziativa intende coniugare la tradizione sarda con la liturgia locale, offrendo un momento di riflessione e partecipazione nel tempo pasquale.