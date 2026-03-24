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ATTUALITÀ | 24 marzo 2026, 11:00

Bielmonte, piste aperte per tutta la settimana

Bielmonte, piste aperte per tutta la settimana

Bielmonte, piste aperte per tutta la settimana

Resteranno aperti per tutta la settimana gli impianti di Bielmonte. Una buona notizia per tutti gli appassionati di sci e amanti delle neve. Sul fronte della viabilità, resta chiusa la strada da Valdilana mentre è transitabile quella dalla Valle Cervo. Inoltre, se le condizioni meteo lo permetteranno si sta valutando l’ipotesi di tenere aperto nel weekend di Pasqua ma si attende la piena ufficialità.

g. c.

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