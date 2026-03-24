Bielmonte, piste aperte per tutta la settimana

Resteranno aperti per tutta la settimana gli impianti di Bielmonte. Una buona notizia per tutti gli appassionati di sci e amanti delle neve. Sul fronte della viabilità, resta chiusa la strada da Valdilana mentre è transitabile quella dalla Valle Cervo. Inoltre, se le condizioni meteo lo permetteranno si sta valutando l’ipotesi di tenere aperto nel weekend di Pasqua ma si attende la piena ufficialità.
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