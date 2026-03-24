Vigliano, Servizio Civile Digitale presso la Biblioteca: domande on-line fino all'8 aprile

Hai tra i 18 e i 28 anni? Vuoi prestare servizio civile digitale presso la biblioteca di Vigliano Biellese, per un anno? Presenta la tua domanda on line entro le 14 di mercoledì 8 aprile 2026 accedendo a questo link: domandaonline.serviziocivile.it . La durata è di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali e un compenso pari a 519,47 € mensili. Come formazione si acquisisce competenze in ambito educativo, progettuale e comunicativo.

Il Servizio Civile Digitale è un'occasione per i giovani di sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro professionale, avvicinandosi al mondo del lavoro attraverso un'esperienza pratica e formativa. I volontari e le volontarie non solo aiuteranno la cittadinanza a utilizzare meglio Internet e i servizi digitali ma acquisiranno anche preziose competenze in ambito educativo, progettuale e comunicativo.