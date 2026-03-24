Avere a cuore, parte a Campiglia corso di primo soccorso e manovre salvavita

A Campiglia Cervo sabato 28 marzo, dalle 9 alle 12, presso il Circolo Valët in frazione Asmara, riprendono le attività di 'Avere a cuore' con il corso gratuito di primo soccorso e manovre salvavita. Si tratta di un progetto per la sicurezza e la salute della cittadinanza nei comuni di Campiglia Cervo e Rosazza, in collaborazione con il comitato di Biella della Croce Rossa Italiana, realizzato con il sostegno del GAL Montagne Biellesi.

Spiega il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti: “La distanza da Biella, la costante contrazione delle risorse pubbliche e dei servizi socio-assistenziali, l'invecchiamento della popolazione nonché la rarefazione abitativa dell'area, frazionata in micro insediamenti, sono fattori che rendono evidente, oggi come in passato, la necessità per una comunità di sviluppare o rinnovare quelle competenze utili a poter trovare in se stessa le risorse per intervenire tempestivamente laddove si verifichi un evento drammatico. Inoltre la crescente affluenza di turisti amanti dell'outdoor, attratta dalla bellezza pressoché incontaminata dei territori dell'Alta Valle Cervo, aumenta statisticamente la probabilità che si rendano necessari interventi di emergenza. In parallelo all'installazione di 6 nuovi dispositivi defibrillatori semiautomatici (DAE) in punti nevralgici del territorio, si è dato l'avvio ad una convenzione con il Comitato di Biella della CRI finalizzata alla fornitura e gestione di un servizio destinato ad incentivare e consolidare lo sviluppo di una comunità solidale, competente ed autosufficiente, con particolare riguardo ai temi della salute e del benessere psicofisico delle persone".

Il progetto persegue gli obiettivi di sviluppare la cultura del primo soccorso e della prevenzione, di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle varie forme di volontariato e non da ultimo di offrire un'agevolazione ai cittadini residenti nei comuni di Campiglia e Rosazza tramite servizi di trasporto utenti dal proprio domicilio verso strutture di visita o di cura a tariffe scontate del 40%. "Lo scorso anno abbiamo erogato i primi corsi di formazione biennali per l'abilitazione all'uso dei DAE con l'emissione di 24 patentini - sottolinea Piatti - E' nostra intenzione ovviamente predisporre i corsi anche per le aziende - tenute all'adempimento degli obblighi di legge – che ne facciano richiesta, le quali godrebbero anche di una scontistica particolare in virtù della convenzione con CRI".

Sabato 28 marzo dalle 9 alle 12 presso il Circolo dei Valit all'Asmara si terrà il corso gratuito di 'Primo Soccorso e Manovre Salvavita' tenuto dal personale docente del Comitato di Biella della CRI, allo scopo di incrementare la sensibilità e la cultura sulla sicurezza e sull'efficacia degli interventi di emergenza. "E' risaputo quanto sia di fondamentale importanza, in caso di malore, un intervento immediato e competente nella lunga attesa - data la distanza dalla città - dei soccorsi professionali - spiega Piatti - L'incontro si focalizzerà quindi su come fare una corretta chiamata di emergenza, come valutare lo stato di coscienza, come riconoscere le patologie 'tempo dipendenti' e come iniziare le manovre di rianimazione. In futuro si prevedono momenti informativi inerenti la disostruzione pediatrica ed il sonno sicuro, gli infortuni domestici, i corretti stili di vita, le norme comportamentali in caso di calamità naturali, l'educazione stradale, la prevenzione delle dipendenze, e quanto altro possa interessare la nostra comunità. Invitiamo quante più persone a partecipare a questo ed ai futuri eventi non solo per una formazione personale, ma anche in nome di quel sentimento di aggregazione, mutuo soccorso, amore e rispetto per la vita da sempre in sintonia con i valori locali”.