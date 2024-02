Nella giornata di ieri giovedì 15 febbraio il quartiere Piazzo a Biella è stato tappezzato di volantini per dare appuntamento, a chi è interessato, per trovare una soluzione alla situazione che si è creata in seguito alla chiusura del parcheggio del Bellone per lavori.

L'incontro è fissato per domenica 18 febbraio, alle ore 18.00, presso l'Accademia Perosi.