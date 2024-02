Piazzo isolato, commercianti e residenti: "Così non va, ci cerchiamo una soluzione"

Da lunedì 12 febbraio sono iniziati i lavori al parcheggio del Bellone, la funicolare funziona a singhiozzo e commercianti e residenti si sono dati appuntamento domenica per trovare una soluzione da proporre al Comune.

"Il problema è che chiudere tutto senza proporre soluzioni alternative non va bene - commenta Marco Lanza de La Cremeria in piazza Cisterna - . Si continua a dire che si deve parcheggiare al Bellone, ma almeno se fai dei lavori, chiudilo in parte, non tutto completamente. Chiudere per 5 mesi la struttura significa arrivare fino a luglio senza clienti. Quando la stagione è bella, tante famiglie vengono alla sera a farsi un giro, anche solo per portare i bambini sulla ex funicolare. Perchè non si può allungare l'orario? Ora alle 18 chiude, è troppo presto pesando che si va verso la bella stagione ".

Anche Enrica Fontana della panetteria in piazza è preoccupata: "Non si potrebbe per esempio parcheggiare al centro della piazza Cisterna e lasciare sgombero ai lati? Oppure mettere un senso unico e lasciare parcheggiare in via Avogadro e in corso del Piazzo? Le soluzioni si potrebbero trovare per andare incontro alle persone".

L'ex funicolare continua a funzionare a singhiozzo: "Domenica due anziani sono rimasti dentro -conclude Enrica - quando sono scesi ovviamente hanno detto che un'esperienza simile non avrebbero più voluto viverla e sarebbero tornati indietro lungo le coste".