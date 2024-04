Lavori al Bellone del Piazzo, a maggio chiude il parcheggio interno

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori al parcheggio del Bellone di Biella Piazzo.

Lo conferma l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella Davide Zappalà: “Il cantiere ha avuto delle sospensioni durante i giorni di maltempo ma sarà rispettata la tempistica di fine luglio prevista ad inizio lavori. Tra quindici giorni chiuderà il parcheggio interno, che, da cronoprogramma era previsto ad inizio aprile".

Ricordiamo che i lavori, per in investimento di circa 435 mila euro, riguardano la riqualificazione del parcheggio esterno, con un nuovo sistema a gradoni in terra armata, il rifacimento della pavimentazione con sistema drenante, l’introduzione di nuove barriere stradali, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la regimazione e lo smaltimento delle acque e la tracciatura della segnaletica che delimiterà i posti auto.

In seguito alla decisione della chiusura nel quartiere era nato anche un comitato formato da residenti, commercianti e rappresentanti delle associazioni.