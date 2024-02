Piazzo, chiusura del parcheggio del Bellone, Corradino incontra il comitato: funicolare aperta fino alle 22

Nei prossimi giorni la funicolare di Bielle, oggi con orario 7:30-18, sarà aperta fino alle 22.

E’ l’impegno che il Sindaco di Biella Claudio Corradino ha preso oggi, mercoledì 21 febbraio, durante l’incontro con il comitato di residenti, commercianti e rappresentanti delle associazioni del Piazzo, nato spontaneamente domenica 18 febbraio dopo l’incontro per discutere dei lavori al parcheggio del Bellone.

“Il Sindaco – dichiara Stefano Garbaccio, avvocato residente al Piazzo – ci ha comunicato che, a breve, la funicolare sarà aperta tutti i giorni fino alle 22, con l’impegno di aprirla fino alle 24 sabato e domenica. Questo nuovo orario sarà esposto tramite cartellonistica”.

Dalla riunione di domenica scorsa erano emerse altre proposte: il senso unico da Via Mantegazzi verso il Bottalino, oppure in senso contrario, oppure una zona di parcheggio in Piazza Cisterna.

“Proposte – spiega Garbaccio – bocciate dal Sindaco perché creerebbero malcontento. Invece Corradino è possibilista sull’installazione di telecamere lungo le coste che collegano il Piazzo a Biella Piano, coste che spesso vengono per aggirare la ZTL. Proprio in tema di ZTL, oggi non attiva, sarà ripristinata quando finiranno i i lavoro al parcheggio del Bellone”.