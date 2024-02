TeamVolley ritorna in campo: gli appuntamenti della seconda metà di campionato.

Dopo due weekend di pausa, riparte il campionato delle nostre ragazze in Serie B2 nazionale e Serie D regionale. La prima squadra del Bonprix TeamVolley sarà di scena in Brianza – nella tana del Lazzate Volley – sabato sera alle 20.30 . Partita davvero complicata: Diego e compagne vorranno cancellare il sapore amaro del 3-2 patito in rimonta a Lessona lo scorso ottobre, all’esordio. Entra nel vivo la stagione del settore giovanile, con i primi scontri diretti.

Coach Fabrizio PREZIOSA: «Finalmente si ritorna a giocare dopo tre settimane “di riposo”, in cui in realtà non siamo mai stati fermi. Ci siamo concessi il primo weekend di pausa dopo aver fatto un allenamento congiunto con Issa Novara, molto utile. Poi per riprendere il ritmo-partita abbiamo disputato un triangolare con Cigliano e Santena, simulando le situazioni di gioco che troveremo sabato a Lazzate. Vogliamo tornare in campo: le brianzole all’andata avevano rimontato il 2-0 infliggendoci la prima sconfitta stagionale, un po’ inaspettata. I presupposti sono quelli di un match di livello, combattuto e contro un avversario tosto, benché reduce da due ko consecutivi. Loro sono quinte, la prima tra quelle di medio livello, la squadra da “attaccare” in graduatoria, escludendo le prime quattro. Dobbiamo guardare a chi è appena sopra e appena sotto di noi: sembra banale ma è la soluzione migliore per rimanere in acque tranquille. C’è qualche acciacco da gestire, ma dovremmo riuscire ad essere al massimo per fare la prestazione adatta e segnare i tre punti».

Capitan Alessia DIEGO: «Iniziamo il girone di ritorno affrontando una squadra da non sottovalutare assolutamente. Cercheremo di riprenderci i punti persi all’andata. Siamo reduci da due settimane intense dal punto di vista fisico e degli allenamenti. Abbiamo lavorato molto sull’attenzione, cercando di limare i piccoli errori sulle cose facili. Ci sono buone prospettive per questa seconda parte di stagione».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 10/2, ore 20.30. Palestra S.E. “Volta” di Lazzate (MB)

Asd Lazzate Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY

Serie D

Domenica 11/2, ore 18.30. Palestra “Fratelli Fea” di Chieri (TO)

Polisport Chieri – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18

Lunedì 12/2, ore 21. Palestra “Pajetta” di Novara

San Rocco Novara Eccellenza – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under16

Venerdì 9/2, ore 20.30. Palestra “Fermi” di Arona (NO)

Arona Volley U16 – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Sabato 10/2, ore 11. Palestra Istituto Comprensivo di Molare (AL)

Rosso Auto Pallavolo Ovada – ANGELICO TEAMVOLLEY

Under13

Sabato 10/2, ore 11. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Issa Novara / (RECUPERO)

Domenica 11/2, ore 14.30. Palasport “Lanzi” di Castelletto Ticino (NO)

Lotus Cerini New Volley Ticino U13 – CONAD TEAMVOLLEY