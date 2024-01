Basket femminile, Bonprix BFB sempre più internazionale

Arriva un nuovo rinforzo tra le fila della Bonprix BFB. Dopo la russa Natalia Novikova, ecco arrivare la francese Clara Didier, che darà un connotato ancora più internazionale alla compagine biellese. 26 anni, di Lione, giocatrice del Besancon, è arrivata in Italia a metà gennaio. I primi contatti con la dirigenza laniera sono avvenuti nei primi giorni dell'anno, e dopo solo tre giorni dall'arrivo, Clara era già ad allenarsi al Palasalesiani.

Clara Didier, risiede ad Ivrea, dove svolge uno stage lavorativo di sei mesi. Sarà così a disposizione di coach Bertetti fino alla fine della stagione. Dopo le consuete visite mediche, la società si è mossa subito presso la FIBA per ottenere il trasferimento dal club francese. Se l'espletamento dell'iter amministrativo dovesse avvenire in questi giorni, Didier potrebbe già esordire nell'anticipo di venerdì prossimo tra le mura amiche contro Derthona, una delle principali protagoniste del campionato. La nuova arrivata, alta circa 180 centimetri, andrà a colmare il vuoto sotto canestro, dove ad oggi la sola Habti gioca nel ruolo. Ancora una volta la BFB ha saputo cogliere l'occasione di ingaggiare un'atleta proveniente da lontano per rafforzare la squadra.

"Non è facile fare arrivare ragazze a Biella" dicono dalla dirigenza "Siamo in una zona periferica del Piemonte, le strade e le ferrovie non agevolano i trasferimenti e non siamo lungo una tratta di spostamenti. Negli ultimi anni abbiamo avuto ragazze che arrivano dall'Eporediese, dalla Valsessera o dal Casalese e solo loro sanno i sacrifici che devono affrontare per venire giocare a Biella. È importante per noi quindi intercettare chi nelle nostre zone viene per studio o per lavoro. Ragazze come Novikova e Didier sono una ricchezza per noi, non solo cestisticamente, ma anche per la possibilità che viene data alle nostre giocatrici di confrontarsi e condividere esperienze diverse".

In attesa del via libera della FIBA, coach Bertetti sta già iniziando ad inserire la transalpina negli schemi di gioco, con l'auspicio di averla pronta per le sfide dirette nella corsa salvezza-playoff.