Biella, detenuto dà fuoco al materasso della cella: intossicati due agenti della Polizia Penitenziaria

Attimi di tensione nella prima mattinata di oggi, 24 dicembre, nel carcere di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, un detenuto di origini straniere avrebbe fatto esplodere una bomboletta utilizzata per cucinare e dato alle fiamme un materasso all'interno della propria cella di isolamento. Una volta scattato l'allarme, sul posto si è portato il personale della Polizia Penitenziaria per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area interessata.

Nel corso dell'intervento, due detenuti (compreso il presunto autore) e due agenti sono rimasti intossicati e trasportati all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Sono tuttora in attesa di prognosi. Ignote le ragioni che hanno portato al violento episodio ma sono in corso i dovuti accertamenti.

Tra le ipotesi al vaglio, sembra che l'uomo possa essere stato aizzato da un altro carcerato straniero, già noto agli uffici di polizia. “Se fosse accertata la sua responsabilità chiederemmo immediatamente il suo trasferimento – commenta il segretario nazionale SINAPPE Raffaele Tuttolomondo – Parliamo di un soggetto già protagonista di minacce verso altri agenti e di gravi episodi in altre strutture. In un paio di occasioni, avevamo richiesto il trasferimento verso altri sedi ma è stato rifiutato nonostante i presupposti di estrema criticità. Auspichiamo, comunque, che i detenuti responsabili siano identificati e spostati immediatamente in altre case circondariali”.