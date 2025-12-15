Giovane investita in Corso Europa a Biella, in ospedale in codice giallo FOTO

Incidente stradale nella mattinata di oggi lunedì 15 dicembre, intorno alle 10.15, in corso Europa a Biella, all’angolo con strada Masarone, dove una giovane ragazza è stata investita da un’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla pedone e l’hanno poi trasportata al Pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Anche alla guida dell’auto coinvolta nell’investimento vi era un giovane. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento degli interventi il traffico ha subito rallentamenti, ma è rimasto comunque scorrevole.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini della zona, episodi simili non sarebbero rari in quel tratto di strada. In molti segnalano una situazione di pericolo legata alla velocità sostenuta delle auto, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei pedoni.

I rilievi della Polizia locale sono ancora in corso.