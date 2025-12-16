 / CRONACA

CRONACA | 16 dicembre 2025, 15:40

Nuova raffica di sinistri sulle strade del Biellese

carabinieri strade

Nuova raffica di sinistri sulle strade del Biellese (foto di repertorio)

Si allunga l'elenco dei sinistri stradali nel Biellese. Intorno alle 18 di ieri, 15 dicembre, si è verificato, dalle informazioni raccolte, uno scontro tra una moto e un'auto nel comune di Vigliano Biellese. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

Poco dopo, a Valdilana, un mezzo in sosta sarebbe scivolato contro un muretto provocando qualche preoccupazione tra i passanti. Sembra che abbia ceduto il freno a mano. Presenti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Infine, a Occhieppo Superiore, in orario serale, un veicolo avrebbe urtato il semaforo mobile posizionato vicino al ponte sul torrente Oremo. Alla fine, lo stesso dispositivo è stato ripristinato sulla carreggiata, in prossimità del viadotto.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore