Nuova raffica di sinistri sulle strade del Biellese

Si allunga l'elenco dei sinistri stradali nel Biellese. Intorno alle 18 di ieri, 15 dicembre, si è verificato, dalle informazioni raccolte, uno scontro tra una moto e un'auto nel comune di Vigliano Biellese. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

Poco dopo, a Valdilana, un mezzo in sosta sarebbe scivolato contro un muretto provocando qualche preoccupazione tra i passanti. Sembra che abbia ceduto il freno a mano. Presenti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Infine, a Occhieppo Superiore, in orario serale, un veicolo avrebbe urtato il semaforo mobile posizionato vicino al ponte sul torrente Oremo. Alla fine, lo stesso dispositivo è stato ripristinato sulla carreggiata, in prossimità del viadotto.