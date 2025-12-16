La Grande Bellezza illumina Piazza di Spagna, il biellese Luciano Mancuso incanta Roma con le sue opere FOTO

La decima edizione de "La Grande Bellezza" ha consacrato ancora una volta Piazza di Spagna a Roma come palcoscenico indiscusso dell'eccellenza italiana. L'evento, un perfetto connubio di spettacolo, moda, arte, design, acconciature e imprenditoria, ha celebrato il genio e lo stile che rendono il Bel Paese famoso nel mondo. Ideatore e Presidente di Piazza Europea, Cristian Raggi ha saputo creare, anche quest'anno, un'esperienza unica e magistrale, valorizzando ogni singola sfaccettatura dell'eccellenza in un'atmosfera magica e suggestiva.

Cuore pulsante dell'evento è stata la raffinata mostra artistica ospitata nella prestigiosa cornice de "La Rampa", luogo storico frequentato da artisti e attori di fama internazionale. Tutti i riflettori si sono accesi sul talento del pittore artista biellese Luciano Mancuso. Quest'ultimo ha presentato con successo la sua nuova collezione "Holiday's Rome", un omaggio vibrante e contemporaneo alla Città Eterna e al cinema intramontabile. Le opere esposte includono in particolare tre tele che ritraggono l'iconica immagine in vespa dei protagonisti di "Vacanze Romane", affiancate dai magnifici ritratti dell'indimenticabile Audrey Hepburn e di Gregory Peck. La sua arte, carica di fascino cinematografico e savoir-faire pittorico, ha rapito il pubblico, consolidando Mancuso come una delle voci più interessanti del panorama artistico nazionale.

L'importanza della sezione artistica è stata ulteriormente suggellata dalla presenza di Ilian Rachov, artista di fama internazionale noto per le sue significative collaborazioni con la maison Versace. L'atmosfera è stata resa indimenticabile dalla presenza e dal carisma della madrina della serata, la splendida Valeria Marini. Con il suo innato charme e la sua simpatia, ha saputo connettere ogni emozione, arricchendo ogni momento dell'evento.

Superba è stata la performance artistica del rinomato coreografo Garrison Rochelle, che con il suo inconfondibile fascino e carisma ha saputo regalare al pubblico uno spettacolo memorabile, esaltando la fusione tra eleganza e movimento. La decima edizione de "La Grande Bellezza" si conferma così un appuntamento imperdibile, un vero e proprio inno alla creatività e all'imprenditoria italiana, lasciando a Roma un ricordo indelebile di arte, stile e autentica bellezza.