Cossato, auto in avaria all'uscita della Super: fumo dal motore, i Vigili del Fuoco evitano il peggio FOTO

Attimi di preoccupazione nella serata di ieri, 14 dicembre, all'uscita della Superstrada, a Cossato, per un'automobilista in difficoltà. Dalle informazioni raccolte, avrebbe cominciato a fuoriuscire un denso fumo dal motore del mezzo.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il rischio di un potenziale incendio alla vettura. La squadra di Cossato ha poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, alla presenza dei Carabinieri, giunti nel frattempo sul posto per garantire la viabilità lungo l'arteria. La persona al volante è risultata incolume.