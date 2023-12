Biella, operazione della Polizia Penitenziaria al Carcere: sotto sequestro droga e microtelefoni

Riceviamo e pubblichiamo:

“Quello della scorsa settimana è stato un weekend di fervida attività per il personale di Polizia Penitenziaria di stanza a Biella. Nella giornata di venerdì 1° dicembre, un agente in servizio presso la vigilanza sartoria, durante un controllo di routine, ha rinvenuto della sostanza stupefacente. Nel tardo pomeriggio di sabato 2 dicembre, il Comandante del Reparto, Dirigente Aggiunto Daniele Cutugno su autorizzazione del Direttore Giacinto Siciliano, a capo di una squadra di poliziotti, eseguiva delle perquisizioni all’interno delle camere detentive e nei confronti dei detenuti che le occupavano, rinvenendo 3 microtelefonini, uno smartphone di ultima generazione e 3 carica-batterie. Nella mattinata di domenica 3 dicembre, sempre il Comandante e lo stesso gruppo di uomini, effettuavano ulteriori controlli a sorpresa, rinvenendo 2 micro-sim e altri 2 carica-batterie. Il SiNAPPe si complimenta con il Comandante e la sua squadra che, nonostante l’allontanamento di 30 colleghi dall’istituto di Biella, gli eventi critici che si sono succeduti nell’ultimo periodo e la cronica carenza di personale, sta portando avanti una serrata indagine che, con mirate perquisizioni, sta conseguendo i suoi frutti. Al Comandante ed ai suoi uomini vanno i nostri apprezzamenti, motivo per cui si sollecita la Direzione ad avanzare richiesta di encomio per tutto il Gruppo che ha condotto in questi tre giorni la brillante operazione di polizia”.