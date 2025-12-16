Scontro tra auto all’uscita di Cossato sulla tangenziale

Polizia sul posto in questi minuti sulla tangenziale oggi martedì 16 dicembre all’uscita di Cossato, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Secondo le prime informazioni, lo scontro non avrebbe provocato feriti, ma ha causato rallentamenti al traffico in direzione Biella. Le forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità e svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La circolazione risulta temporaneamente congestionata nel tratto interessato, con possibili disagi per gli automobilisti in transito. Si consiglia prudenza e, se possibile, di valutare percorsi alternativi.