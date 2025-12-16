Nasce Explore. Innovate. Belong: il percorso di accelerazione per nuove imprese nel turismo ed enogastronomia FOTO

Favorire la nascita di nuove imprese, generare occupazione qualificata e valorizzare l’identità turistica ed enogastronomica del Biellese: sono questi gli obiettivi della Call “Explore. Innovate. Belong”, l’iniziativa promossa da Unione Industriale Biellese, attraverso la Sezione Alimentari e Bevande e la Sezione Turismo e Cultura, e da Réseau Entreprendre Piemonte, che conta sull'importante collaborazione con GAL Montagne Biellesi. Il progetto nasce dalla volontà di stimolare la crescita imprenditoriale locale e di creare sinergie tra attori del territorio, mettendo in rete competenze, esperienze e risorse per trasformare il potenziale del Biellese in sviluppo concreto.

"Il Biellese si distingue per un’offerta turistica variegata, che spazia dal turismo industriale al turismo slow e culturale, con una crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità - ricorda Alessandro Boggio Merlo, presidente della Sezione Turismo e Cultura Uib -. I dati del settore sono in crescita e tracciano una prospettiva incoraggiante per nuovi investimenti. A partire da questo scenario abbiamo immaginato un'iniziativa concreta per stimolare e supportare nuova imprenditoria sul territorio, un distretto che, come sottolinea il nostro presidente, da sempre si distingue per la straordinaria capacità di "generare imprenditori" e di realizzare prodotti di alta qualità".

Andrea Bonino, presidente della Sezione Alimentari e Bevande Uib, aggiunge: "L’enogastronomia è uno dei principali driver di attrattività: vini, formaggi, riso, birre, dolci e ristorazione tradizionale contribuiscono ad arricchire l’esperienza dei visitatori e a distribuire i flussi turistici lungo tutto l’anno. In questo contesto, la creazione di nuove imprese rappresenta una leva strategica per rafforzare la filiera locale e generare valore economico e sociale per il territorio. Non a caso, abbiamo scelto di portare avanti questo progetto in sinergia con Réseau Entreprendre Piemonte, da un lato, e, dall'altro, di iniziare ad attivare collaborazioni con i partner locali, a partire dal GAL".

Christian Zegna, presidente Réseau Entreprendre Piemonte riporta: "Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dalle iniziative portate avanti in tutto il Piemonte, tra cui il progetto Apice per le aree montane interne delle Valli Susa e Soana, siamo particolarmente felici di avviare anche questa collaborazione con l’Unione Industriale Biellese e con il GAL Montagne Biellesi. Il Biellese, infatti, rappresenta un territorio con grandi potenzialità ancora da esprimere, soprattutto sul fronte turistico ed enogastronomico, dove identità, qualità e innovazione possono trasformarsi in leve concrete di sviluppo. Explore. Innovate. Belong è un nuovo tassello della mission di REP: accompagnare la nascita e la crescita di nuove imprese, creando posti di lavoro attraverso connessioni virtuose tra imprenditori, istituzioni e comunità locali, e contribuire in modo strutturato alla valorizzazione dei territori in cui operiamo".

Francesca Delmastro Delle Vedove, presidente GAL Montagne Biellesi sottolinea: "Abbiamo aderito con estremo piacere al progetto proposto da Réseau Entreprendre Piemonte perché assolutamente in linea con il concetto di sviluppo di nuove imprese che il GAL porta avanti da anni attraverso i propri bandi di creazione d’impresa. Sostenere la nascita di nuove imprese con un premio di avvio dell’attività è un obiettivo che perseguiamo con la nostra strategia di sviluppo locale, ma consentire ai nuovi imprenditori un ulteriore e concreto supporto durante le fasi iniziali costituisce senza dubbio un’opportunità interessante in un momento imprenditoriale delicato. II coinvolgimento della nostra struttura in questo percorso è indice del fatto che anche il mondo dell'imprenditoria privata abbia colto il valore del Gal e per noi rappresenta un ulteriore salto di qualità che va nella direzione di un nuovo concetto di Gal che vogliamo conseguire come agenzia di sviluppo”.

Obiettivo: nuove imprese e innovazione

La Call “Explore. Innovate. Belong” si rivolge a idee di impresa e a nuove imprese costituite da non più di 36 mesi che operano nei settori del turismo e dell’enogastronomia nel Biellese. L’iniziativa offre un percorso di accompagnamento e accelerazione gratuito, della durata di tre mesi, curato da Réseau Entreprendre Piemonte con il supporto di imprenditori, professionisti e partner territoriali. Il programma prevede tutoring individuale, mentoring one-to-one, sessioni di formazione imprenditoriale e momenti di networking per favorire lo scambio di competenze e la nascita di collaborazioni.

L’obiettivo è aiutare i partecipanti a rafforzare il modello di business, affrontare la fase di go-to-market e sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle sfide del territorio: connessioni e mobilità sostenibile per rendere il Biellese più accessibile; accoglienza di qualità e efficientamento dell’offerta turistica; valorizzazione dell’identità esperienziale, con particolare attenzione all’evoluzione dell’enogastronomia.

Al termine del percorso, le imprese selezionate potranno concorrere a tre Premi Speciali: il Premio Unione Industriale Biellese (press kit e PR sui media, oltre alla possibilità di entrare a far parte dell'Associazione con due anni di consulenze e servizi gratuiti); il Premio Impact+ by Réseau (ulteriori due anni di accompagnamento gratuito per i progetti a maggiore impatto); Premio Strategy by BTREES (strategia di comunicazione).

Come partecipare

Le candidature devono essere presentate entro il 31 gennaio 2026 compilando l’application form disponibile sul sito dell’Unione Industriale Biellese a questo link. Il percorso si svolgerà in modalità ibrida, con incontri online e in presenza presso gli spazi di Unione Industriale Biellese, da febbraio a maggio 2026.

“Explore. Innovate. Belong” è più di una call: è un progetto di sviluppo territoriale che mette al centro innovazione, collaborazione e identità locale attraverso lo sviluppo dei settori del turismo e dell'enogastronomia. Grazie alla sinergia tra imprese, associazioni e professionisti, il Biellese vuole diventare un laboratorio di idee e opportunità, capace di attrarre talenti e investimenti e di costruire un turismo sostenibile e di qualità.