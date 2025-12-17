Individui sospetti a Pollone, il controllo del vicinato fa la differenza: segnalati possibili furti

A Pollone è tornata l'emergenza furti. Da un paio di mesi, infatti, il paese affacciato sulla Valle Elvo è finito nel mirino dei ladri e tra i cittadini cresce un po' di preoccupazione. Frequenti, infatti, le segnalazioni di individui sospetti, riportate alle forze dell'ordine, anche in pieno giorno. In questo contesto, però, il controllo del vicinato si sta rivelando un prezioso strumento di prevenzione.

Come accaduto nella serata di lunedì 15 dicembre dove l'attenzione dei residenti avrebbe permesso di sventare due probabili tentativi di furto e di allertare tempestivamente gli organi di polizia. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati notati alcuni soggetti intenti ad aggirarsi, con fare sospetto, tra via Bozzalla e via Cangio, all'interno di alcune proprietà private. Alla richiesta di spiegazioni si sarebbero dati alla fuga in direzione di Occhieppo facendo perdere le loro tracce. Non è ancora stato chiarito se siano stati rubati alcuni beni o meno.

"Molti cittadini si sono mobilitati in quei momenti, con torce e cellulari ma questi individui non sono stati individuati - spiegano alcuni residenti - L'auspicio e la richiesta di tutti noi è aumentare i controlli in paese e il passaggio delle forze dell'ordine, con la posa di nuove telecamere. Non solo nelle vie principali ma anche in quelle secondarie".

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Paolo Tha: “Non è un caso isolato. Simili episodi si ripetono ormai da settimane ma fortunatamente il sistema del controllo del vicinato sta funzionando egregiamente. Occorre solo una maggiore partecipazione e tempestività nelle richieste di intervento. Da qui l'invito alla popolazione di segnalare subito qualsiasi situazione anomala, senza però improvvisarsi inseguitori. La sicurezza personale viene prima di tutto, lasciamo operare le forze dell’ordine”.