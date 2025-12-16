Colpi a segno e tentati furti a Gaglianico e Pollone (foto di repertorio)

Ancora furti nel Biellese. Nella giornata di ieri, 15 dicembre, due abitazioni di Gaglianico sono finite nel mirino dei ladri: stando alle prime ricostruzioni, avrebbero prima rovistato nei diversi locali poi avrebbero rubato un orologio e un paio di monili in oro.

A Pollone, invece, alcuni residenti avrebbero segnalato al 112 la presenza di individui sospetti all'interno di alcune proprietà. Proprio quest'ultimi avrebbero fatto perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri.