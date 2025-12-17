Sagliano Micca, pranzo di Natale al Centro Anziani

Pranzo di Natale al Centro Anziani di Sagliano Micca. Una festa di comunità, affetto e gratitudine: un pranzo semplice ma ricco di sorrisi, storie, abbracci e vicinanza come riportato dall'amministrazione comunale sui propri canali social.

“Un ringraziamento enorme e pieno di affetto va a tutti gli anziani presenti: per la loro energia, le loro parole, la loro saggezza e la capacità, unica, di trasformare ogni incontro in un momento speciale – si legge nella nota - Un grazie altrettanto grande ai volontari, che con impegno, gentilezza e un sorriso sempre pronto rendono possibile tutto questo. Siete voi il cuore pulsante di queste iniziative, il filo che tiene unita la nostra comunità, soprattutto nei momenti più belli come questo. Buon Natale a tutti, con l’augurio di continuare a costruire insieme legami, ricordi e calore umano. Perché una comunità che si prende cura dei suoi anziani è una realtà che sa guardare al futuro con il passo giusto”.