 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 17 dicembre 2025, 16:00

4 incontri a Valdilana per parlare di economia domestica

4 incontri a Valdilana per parlare di economia domestica

4 incontri a Valdilana per parlare di economia domestica

Quattro incontri a Valdilana per parlare di economia domestica. Il primo in agenda ha avuto luogo questa mattina, 17 dicembre, nella sala Biagi di Valle Mosso. I prossimi si svolgeranno in via Sella 21, sempre a Valle Mosso, nelle giornate di 14 e 27 gennaio e il 10 febbraio, dalle 10 alle 12. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore