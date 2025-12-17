4 incontri a Valdilana per parlare di economia domestica

Quattro incontri a Valdilana per parlare di economia domestica. Il primo in agenda ha avuto luogo questa mattina, 17 dicembre, nella sala Biagi di Valle Mosso. I prossimi si svolgeranno in via Sella 21, sempre a Valle Mosso, nelle giornate di 14 e 27 gennaio e il 10 febbraio, dalle 10 alle 12. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
