Buffon a Biella, Moscarola: “Dopo Brignano, siamo pronti a riempire nuovamente il Forum”

Il numero 1 dei “Numeri Uno”. Ha trascorso più di un quarto di secolo a difendere le porte di Parma, Juventus, Paris Saint-Germain e della Nazionale azzurra e ora, appesi a quarant'anni suonati gli scarpini al fatidico chiodo, si è ricavato un ruolo da capo delegazione della nazionale italiana.

Gianluigi, per tutti Gigi, Buffon, campione del mondo nel 2006 di quella indimenticabile Italia di cui facevano parte, tra gli altri, fuoriclasse del calibro di Cannavaro (già in città in un precedente appuntamento e che lo battè sul filo di lana aggiudicandosi il Pallone d’Oro), Nesta, Pirlo, Gattuso, Totti. F. Inzaghi, Del Piero e Toni, sarà a Biella venerdì 9 febbraio al Forum (ore 21) per riprendere il filo interrotto qualche mese fa con Andriy Shevchenko, con “Campioni sotto le stelle”.

Il format ideato dal vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen e dal giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato, vedrà protagonista l’atleta nato a Carrara il 28 gennaio 1978, considerato come uno tra i migliori portieri della storia del calcio. Con i club ha vinto dieci campionati di Serie A – record assoluto –, uno di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. Con la nazionale italiana, di cui detiene il record di presenze (176), è stato campione del mondo nel 2006 - dove ha subito solo due gol: uno su autorete (Zaccardo) e uno su rigore (Zidane) in finale - e vicecampione d'Europa nel 2012. Un altro primato invidiabile, condiviso con star del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lothar Matthäus, è quello di aver partecipato a ben cinque mondiali. Detiene il record di imbattibilità nella Serie A a girone unico, avendo mantenuto la sua porta inviolata per 974 minuti nella stagione 2015-2016. Tra il 2003 e il 2017 è stato eletto cinque volte "Portiere dell'anno" dall'International Federation of Football History & Statistics.

"Si è appena concluso con un grande successo lo spettacolo di Enrico Brignano, che siamo pronti a riempire nuovamente il Forum - dice l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. In una sola giornata sono stati 'bruciati' oltre mille posti, a testimonianza dell'affetto della gente per l'ex portiere della Juventus e della Nazionale. Ci aspettiamo un grande pubblico per un evento unico, che prosegue sulle orme tracciate in questi tre anni dal nostro format". L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa.

PER PRENOTARE I BIGLIETTI GRATUITI: www.eventbrite.it o cliccando sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gigi-buffon-a-biella-a-campioni-sotto-le-stelle-805570983497