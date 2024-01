Biella Carnevale 2024, tutti gli eventi e le maschere: tradizioni e novità, FOTO

È giunta anche nel Biellese la stagione del Carnevale 2024 e per l’occasione le principali maschere del territorio hanno fatto visita all’amministrazione: dal Cucu alla Catlina, dal Thes al Gipin.

“La stagione 2024 – afferma l’Assessore a Manifestazioni ed Eventi, Massimiliano Gaggino, - vedrà come protagonista la maschera del Cucu e in particolare il suo interprete, che da ormai 40 anni si dedica all’animazione di Chiavazza: non solo un rappresentante, ma un animatore, da spettacolo e sa recitare. Presto passerà il testimone ma ci auguriamo che possa partecipare ancora attivamente a tutte le manifestazioni”.

Il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, conferma l’importanza storico-culturale delle manifestazioni: “Ringrazio l’Assessore Gaggino per continuare a sviluppare eventi e manifestazioni: il bene artistico e culturale della città. I record di partecipazione evidenziano il crescente interesse per il Carnevale, che coinvolge non solo Biella ma tutto il Biellese. Quest’anno il programma verrà inaugurato il 26 gennaio e intendo ringraziare tutti gli enti e le associazioni del territorio, per la collaborazione dimostrata.

In conclusione il Cucu ha ringraziato, a suo modo, tutti i volontari, le amministrazioni e i cittadini che negli anni hanno contribuito alla sua lunga carriera.

Di seguito tutti gli eventi del Carnevale Biellese, che in alcuni casi hanno visto la stretta collaborazione fra pubblici e privati:

Venerdì 26 gennaio

- Barazzetto – Serata in Peschiera

Ore 21.00 a Valdengo.

Sabato 27 gennaio

- Sfilata di apertura e consegna chiavi

Ore 14.00 ritrovo in Piazza Del Monte

Ore 14.30, partenza sfilata

Ore 16.00, merenda e animazione per bambini – Centro Commerciale I Giardini

Ore 17.00, Consegna delle Chiavi a Palazzo Oropa.

Domenica 28 gennaio

- Chiavazza – Sfilata Allegorica

Ore 14.00, rione Chiavazza

Venerdì 2 febbraio

- Chiavazza – Spettacolo Teatral – Carnevalesco Cucasting

Ore 21.00, presso Teatro Parrocchiale

Sabato 3 febbraio

- Chiavazza – Cena spettacolo con lo show di Massimo Gallinati

Ore 20.00, presso Teatro Parrocchiale

Domenica 4 febbraio

- Thes – Fagiolata benefica

Ore 14.00, Via Ivrea altezza ex macello comunale

Lunedì 5 febbraio

- Gipin – Bal dal Lunes

Ore 21.00, presso Peschiera Valdengo

Sabato 10 febbraio

- Thes – Cena con intrattenimento musicale

Ore 21.00, presso Centro Incontro del Vernato

Domenica 11 febbraio

- Chiavazza – Fagiolata e Carnevale dei bambini

Ore 12.00, rione Chiavazza

Lunedì 12 febbraio

- Thes – Carnevale dei bambini

Dalle ore 14.00, ritrovo presso Centro Commerciale I Giardini, Piazzale Casalegno

- Carnevale bambini al Piazzo

Ore 15.00, Piazza Cisterna

Sabato 17 febbraio

- Piazzale Casalegno – 6a Karneval Run

Ore 14.00, ritrovo

Ore 15.30, partenza della gara competitiva

Ore 16.00, partenza camminata ludico-motoria

Domenica 18 febbraio

- Cossila S. Grato – Fagiolata dei Cadregat

Ore 12.00, presso Campo Sportivo di Via Garella

- Riva – Fagiolata del Gallo

Ore 12.00, Piazza San Cassiano.