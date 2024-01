Biella: due persone travolte da un'auto in via Torino, si cercano le immagini delle telecamere, foto Davide Finatti per newsbiella.it

Nella tarda mattinata di oggi sabato 20 gennaio due persone anziane sono state travolte da un'auto in via Torino, all'altezza dell'incrocio con via Delleani.

La dinamica al momento non è ancora chiara. Dalle prime informazioni raccolte sembra si tratti di un uomo e di una donna. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale, due pattuglie, che stanno effettuando i rilievi del caso, e utilizzeranno le immagini delle telecamere che si trovano in zona per stabilire eventuali responsabilità.

Il 118 ha trasportato all'ospedale le due persone di cui al momento non si conoscono le condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti.