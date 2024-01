Ennesimo investimento di pedone a Biella. Stavolta, ad avere la peggio una coppia di anziani, travolti da un'auto sulle strisce pedonali tra via Bertodano e via Repubblica, a Biella.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 25 gennaio: sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi, anche i sanitari del 118 per l'assistenza ai pensionati. In seguito, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso: uno sarebbe in codice giallo, l'altro in verde.