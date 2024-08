Biella, messo in sicurezza l'incrocio tra via Delleani e via Torino, FOTO

Il Comune ha messo in sicurezza l'incrocio tra via Delleani e via Torino a Biella.

Ad interessarsi della questione è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini: "Nei giorni scorsi ho ricevuto la segnalazione, quasi disperata, di una cittadina che mi chiedeva di mettere in sicurezza l’incrocio in questione. La signora abita in quella zona da più di 40 anni e mi ha raccontato che in questo lungo periodo ha assistito a numerosi investimenti di cui uno mortale. A questo punto sono andato a verificare io stesso la situazione con i tecnici, e ora spero che sia cambiata".

Il Comune ha rivisto la viabilità in quel punto in particolare della città spostando di diversi metri le strisce pedonali rispetto all'incrocio, garantendo in questo modo ai pedoni più sicurezza e assicurando agli automobilisti un'ampia veduta anticipata rispetto a prima.

"Fino a qualche giorno fa le strisce pedonali erano collocate sotto l’incrocio stesso sia in via Torino che in via Delleani - spiega l'assessore - e le macchine in alcune condizioni di traffico, metereologiche e nelle ore notturne, causa scarsa e non immediata visibilità in manovra di svolta si trovavano il pedone di fronte quasi senza accorgersene".